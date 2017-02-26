26.02.2017 14:23:25

Kaymakam Sırmalı kitap okumaya davet etti

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, BENGİ Projesi kapsamında Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi Konferans Salonunda kitap okuma saatinde okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldiler.

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Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, BENGİ Projesi kapsamında Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi Konferans Salonunda kitap okuma saatinde okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldiler.Okuma saatinin ardından Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, BENGİ projesi kapsamında Balıkesir'de ve Edremit'te tüm okullarda haftada 2 gün, 20 dakika olmak üzere okuma saatleri yapıldığını ve bu etkinliklere katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Kaymakam Sırmalı, BENGİ projesi ile akademik başarıların attırılması, değerler eğitimine önem verilmesi, okullardaki sportif ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi ve okul-aile-toplum ilişkisinin iyileştirilmesinin hedeflendiğini belirterek; "İlçe Milli Eğitim Müdürüz Yusuf Koç ile ziyaret ettiğimiz okullarda bu projenin önemini anlatıyoruz." dedi.Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı öğrencilere kitabın hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyleyerek, kendisinin de çok yoğun çalışmasına rağmen hafta sonları kitap okumaya zaman ayırdığını belirtti. Öğrencilerin de boş zamanlarını kitap okuma ile geçirebileceklerini söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç; öğrencilerle yaptığı sohbette hayata geçirilen bu projelerle ülkemizde kitap okuyan insan sayısının artırılması için çalışıldığını ve bu çalışmalara devam edileceğini belirtti.