23.02.2017 13:29:49

Kaymakam Sırmalı incelemelerde bulundu

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Meslek Yüksekokulunda yapımı devam eden Sofralık Zeytin İşleme Eğitim ve Uygulama Tesisinde (Salamurhane) incelemelerde bulundu.

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Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Meslek Yüksekokulunda yapımı devam eden Sofralık Zeytin İşleme Eğitim ve Uygulama Tesisinde (Salamurhane) incelemelerde bulundu.Edremit Meslek Yüksekokulu ile Edremit Zeytincilik Enstitüsü işbirliği ile hazırlanan ve Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi tarafından desteklenen proje kapsamında Edremit'te Sofralık Zeytin İşleme Eğitim ve Uygulama Tesisi (Salamurhane) kuruluyor.Kurulacak olan Sofralık Zeytin İşleme Eğitim ve Uygulama Tesisi ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Sırmalı'ya Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Raif Sakin, Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürü Dr. Tuba Öncül Abacıgil ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Recep Özbudak eşlik etti.