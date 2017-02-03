03.02.2017 17:16:51

Kaymakam Şimşek Muhtarlarla buluştu

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Muhtarlarla güvenlik toplantısı düzenledi.

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Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Muhtarlarla güvenlik toplantısı düzenledi.Serik Kaymakamı Haluk Şimşek Serikli muhtarlarla güvenlik toplantısı düzenledi. İlçe Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan ve Serik İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Ece'nin de hazır bulunduğu toplantıya 66 mahalle muhtarından mazeretleri olanlar hariç 45 muhtar katıldı. Toplantıda Kaymakam Şimşek, "Önünüzdeki süreçte 18 Anayasa maddesinin evet hayır oylaması olacak. Turizm sezonu açılıyor. Ayrıca mahallelerimizde güvenlik konusunu değerlendireceğiz. İlçemize mahallemize gelen şüphelendiğiniz her türlü yabancıyı aldığınız duyumları mutlaka bildirin. Amacımız budur güvenlik konularında yardım istiyoruz. Bu sizin de göreviniz. Herkesin görevi. Referandum sürecini de aklı selim içinde atlatalım. Kendi içimizde yalandan kavga etmeyelim. Kışkırtma yapanlara engel olmaya çalışalım. Bir şey ufakken üstüne gidilirse biter gider ama büyütmeyelim. Bu ortamı sağlayalım süreci sakince geçirelim" dedi.Serik İlçe Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan ve Serik İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Ece de vatandaşların olumsuzlukları hemen ihbar ederek yardımcı olmalarını istedi.