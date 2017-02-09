09.02.2017 12:48:52

Kaymakam Öztürk'ten mahalle ziyareti

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, beraberindekilerle mahalleleri ziyaret ederek halkla bir araya geldiler.

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Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, beraberindekilerle mahalleleri ziyaret ederek halkla bir araya geldiler.Cemil Öztürk, beraberindeki kurum ve belediye birim müdürleriyle ilçeye bağlı Köşebaşı, Gövelek ve Ortanca mahallerini ziyaret etti. Mahallelerdeki taziyelere katılan Cemil Öztürk, vatandaşlarla da birebir görüştü. Sorunları tek tek dinleyen Öztürk, "Belediyenin imkan ve kaynaklarını milletimizin tamamına ulaştırma gayreti ve çabasından olacağız. Mevcut sorunların giderilmesi hususunda gerekli çalışmaları başlatacağız. Gerek ilçede gerekse mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın çağın gerektirdiği yaşam standartlarına kavuşması için büyük bir gayret göstereceğiz" dedi.Okulları da ziyaret eden Öztürk, öğrencilerle sohbet ederek çeşitli hediyeler dağıttı. Öğretmenlerle bir araya gelen Öztürk, okulda eksik olan ihtiyaçların giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.Mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda yeterli sayıda çöp konteyneri ile taziye evlerinde kullanılmak üzere masa ve sandalye dağıtacaklarını dile getiren Öztürk, minibüsün altında kalan 1. sınıf öğrencisi Abdulsamet Açık'ın babası Fazıl Açık'ı da ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Öztürk ve beraberindekiler, bir süre öğrencinin ailesi ile görüştükten sonra oradan ayrıldılar.