02.02.2017 10:50:45

Kaymakam Öztürk, muharip gaziler derneğini ziyaret etti

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Muharip Gaziler Derneği Van Şubesini ziyaret etti.

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Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Muharip Gaziler Derneği Van Şubesini ziyaret etti.İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, yoğun işlerinin arasında başta esnaflar olmak üzere dernek ve STK'ları da ziyaret ediyor. Bu gün Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Oğur ve dernek üyelerini ziyaret etti. Gaziler ile sohbet eden Kaymakam Öztürk, gazilerin istek ve taleplerini dinledikten sonra dernekten ayrıldı.