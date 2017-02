27.02.2017 12:42:56

Kaymakam Özkan engelli çocukları sevindirdi

Muş'un Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan ve eşi Cemile Özkan, ihtiyaç sahibi aileleri ve engelli çocukları ziyaret etti.Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan ve eşi Cemile Özkan, ilçedeki ihtiyaç sahibi, yetim, öksüz ve engelli bireyleri ziyaret etmeye devam ediyor. Kaymakam Özkan ve eşi, Sayanlar Mahallesinde ikamet eden ve 11 çocuğundan 5'i engelli olan Mehmet Sabri Basım'ın evini ziyaret ederek çocukları sevindirdi. Burada aileyle yakından ilgilenen Kaymakam Ahmet Özkan ile eşi Cemile Özkan, 5 engelli çocuğa tablet, 1 çalışma masası hediye ederek, tekerlekli sandalye sözü verdi.Kendilerine yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Sabri Basım, devletin şefkat elinin her zaman üzerlerinde olduğunu ve hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmediklerini söyledi. Kaymakam Ahmet Özkan ve eşi Cemile Özkan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Basım, "Bu tür ziyaretler bizleri büyük derecede mutlu ediyor. 11 çocuğum var. Bunlardan 5'i engelli, 6'sı ise sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Devletimiz ve hükümetimizden her zaman için destek gördük ve yalnız olmadığımızı bizlere gösterdiler. Bu kapsamda sürekli bizleri ziyaret edip hal ve hatırımızı soruyorlar. Allah kaymakamımızdan ve eşinden razı olsun. Bugün de buraya gelerek bizleri çok mutlu ettiler. Çocuklarımın yüzündeki mutluluğu hiçbir şeye değiştirmem" dedi.Şehit aileleri, ihtiyaç sahipleri, yetim, öksüz ve engelli bireyleri sıkça ziyaret etmeye çalıştıklarını kaydeden Kaymakam Ahmet Özkan ise, devletin gitmediği kapı, ulaşamadığı insanın kalmadığını söyledi. Sosyal devlet olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında yer aldıklarını belirten Kaymakam Özkan, "Bu anne ve babanın hakkı ödenmez. Kendilerini çocukları için adayan böyle insanlar, elleri öpülesi insanlardır. Buraya gelerek çocukların ihtiyaçlarını ve taleplerini dinlemek, onları bir nebzede olsa mutlu etmek istedik. Bu tür ziyaretlerimiz devam edecek" diye konuştu.