14.02.2017 15:16:14

Kaymakam Özkan'dan okul ziyaretleri

Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, okul ziyaretlerine devam ediyor.

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Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, okul ziyaretlerine devam ediyor.Okul ziyaretleri kapsamında ilçe merkezinde bulunan Tuğ Ortaokulunu ziyaret eden Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ile birlikte tek tek sınıfları dolaştı. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Özkan, ziyaret kapsamında okulun öğretmen ve idarecileriyle bir araya geldi. Kaymakam Özkan, okul ve öğrencilerle ilgili bilgi aldıktan sonra buradan ayrıldı.