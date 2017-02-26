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Kaymakam Özkan'dan Nemrut Kayak Merkezine ziyaret
27.02.2017 12:53:21

Kaymakam Özkan'dan Nemrut Kayak Merkezine ziyaret

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçede bulunan Nemrut Kayak Merkezini ziyaret etti.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçede bulunan Nemrut Kayak Merkezini ziyaret etti.

Her gün Bitlis ve ilçelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden yüzlerce kayak severin akın ettiği Nemrut Kayak Merkezini ziyaret eden Kaymakam Özkan, tesisi inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kayak merkezine gelen ziyaretçilerle de sohbet eden Kaymakam Özkan, bölgedeki güzellikleri yerinde görmek amacıyla herkesi Bitlis, Tatvan ve Nemrut'a davet etti.

Tarihi dokusundan dolayı Bitlis'e, güzelliğinden dolayı Tatvan'a ve doğa harikası olmasından dolayı Nemrut Dağı ile Nemrut Krater Gölüne her mevsim yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Özkan, buradaki güzellikleri herkesin gelip görmesi gerektiğini belirtti. Nemrut Dağının doğa ve dağ sporları için de çok elverişli bir konuma sahip olduğunu ifade eden Kaymakam Özkan, "Şu an, doğunun incisi Tatvan'ın en güzel noktalarından biri olan Nemrut'tayız. Bir tarafımız Nemrut, bir tarafımız Süphan. İki güzelliğin ortasında, iki güzelliğin üzerindeyiz. Kışın Diyarbakır, Muş, Şanlıurfa ve diğer çevre illerden, yani her taraftan misafirlerimiz buraya geliyorlar ve onları burada ağırlıyoruz. Tabi Nemrut denince kayak tesislerinden dolayı hep kış akla geliyor. Halbuki Nemrut ile Süphan'ın yaz dokusu güzelliği tartışılmaz. Onun için misafirlerimizi sadece kışın değil, yazın da Bitlis'e, Tatvan'a, Nemrut ve Süphan'a bekliyoruz. Burası yazın doğal güzelliğin yanı sıra dağ bisikleti ve benzeri dağ sporları konusunda da çok uygun yerdir. Ülkemizin her tarafından hemşehrilerimizi buraya davet ediyoruz ve gelip buradaki güzellikleri görmelerini istiyorum. Burada şu an çok güzel bir hava var ve Tatvanlı olarak bizlerin yanı sıra Bitlis, Muş, Van ve diğer çevre illerden de buraya gelen çok sayıda misafirlerimiz var. Bu güzel günde buraya gelen tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum ve gelecek misafirlerimizi de bir an evvel bekliyoruz. Kış sporları için buraya gelecek olan misafirlerimize mart ayı sonuna kadar buraya gelip bu güzelliği, bu doğayı, bu kardeşliği, bu dostluğu yaşayın diyorum. Buranın daha da çok geliştirilmesi konusunda valiliğimizin ve kaymakamlığımızın buna benzer projeleri var. İnşallah hepsi hayata geçtiği zaman çok daha güzel olacak" dedi.
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