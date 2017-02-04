04.02.2017 10:10:24

Kaymakam Özderin, Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret etti

Ağrı'nın Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin, Toplum Sağlığı Merkezini (TSM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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Ağrı'nın Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin, Toplum Sağlığı Merkezini (TSM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Taşlıçay Kaymakam Enver Özderin, yeni hizmet binasında faaliyete geçen TSM'yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.TSM'den sorumlu hekim Abdullah Karateke, Kaymakam Özderin'e çalışmaları hakkında bilgi verdi. Birkaç gün içinde yeni hizmet binasının açılışını yapacaklarını dile getiren Karateke, hastalara daha iyi olanaklarda hizmet vereceklerini belirtti. Aile hekimleriyle sohbet eden Kaymakam Özderin, kendilerine görevlerinde başarılar diledi.