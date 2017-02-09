09.02.2017 11:26:14

Kaymakam Özdemir, yeni kimlik kartı için başvuru yaptı

Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir yeni kimlik kartı için başvuru yaptı.

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Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir yeni kimlik kartı için başvuru yaptı.İlçe Nüfus Müdürlüğü'nü ziyaret eden Kaymakam Özdemir, yeni kimlik kartı için başvuru yaptı. Yeni kimlik kartları hakkında bilgi alan Özdemir burada işlem yapan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.Kimlik değişimi için vatandaşlara çağrıda bulunan Özdemir bir an önce gelerek kimliklerini değiştirmeleri gerektiğini söyledi.