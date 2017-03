01.03.2017 10:24:39

Kaymakam Kırlı, ilçelerde bir ilki başaran öğretmenlerle bir araya geldi

Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Türkiye'deki ilçeler arasında bir ilki gerçekleştiren 20 öğretmenle kahvaltıda bir araya geldi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile, 20 branş öğretmeninin yaklaşık 3 aylık bir çalışması sonucu hazırlanan 3 bin sorudan oluşan deneme sınav kitapcığının basım aşamasına gelmesi dolayısıyla, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı başarılı ekiple Malazgirt Öğretmenevinde bir araya gelerek kahvaltı yaptılar. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kırlı, Malazgirt Belediyesi olarak başarılı ekibin hazırladıkları 3 bin sorudan oluşan deneme sınav kitapçığını basma sözü verdi. Başkan Vekili Kırlı, "Hem kaymakamınız olarak hem de Belediye Başkan Vekiliniz olarak, Türkiye'de bir ilki başardığınız için sizlerle ne kadar gurur duysam azdır. Gecelerini gündüzüne katarak çalışan 20 başarılı öğretmenime çok teşekkür etmek istiyorum. Belediye başkanı olarak böyle başarılı projelere destek olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bizde belediye olarak bu başarılı çalışmanın deneme sınavı olarak matbaa basım masraflarını üstlendiğimizi ifade etmek isterim. Her şey ilçemizde çocuklarımızın eğitimi için. Her şey ilçemizin eğitim aşamasında diğer ilçelere göre puanlarını artırması için. İlçemizde okuyan öğrencilerimizin Türkiye'nin en iyi liselerini kazanması için geçtiğimiz gönlerde ilçemizde yaşayan 8'inci sınıf öğrencilerimize kaynak kitap dağıtmıştık. Belediye olarak ilçemizin eğitimine desteğimiz her zaman olacaktır" dedi.Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ise, İlçe Kaymakamız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Soner Kırlı'ya eğitim camiamıza verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı.Daha sonra 20 branş öğretmenin hazırladığı projeyi tanıtan Malazgirt Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Yeşilbudak, 20 öğretmeniz yaklaşık 3 ay boyunca geceli gündüzlü çalışarak 3 bin sorudan oluşan deneme sınavı hazırladı" dedi.Projenin Türkiye'deki ilçeler arasında sadece Malazgirt'te uygulandığını ve amaçlarının ilçedeki öğrencilerin eğitim seviyesini artırmak olduğu dile getiren İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Yeşilbudak, "Türkiye ilçeleri arasında bir ilk olan bu projeye desteklerini veren Sayın Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Soner Kırlı'ya çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.Öğretmenevinde yapılan kahvaltı programına Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Yeşilbudak ve projeye gönüllü katılan öğretmenler katıldı.