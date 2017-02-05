05.02.2017 15:49:25

Kaymakam Kaya'dan Hamitabat'a ziyaret

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, beraberindeki yetkililerle birlikte Hamitabat köyünü ziyaret etti.

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Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, beraberindeki yetkililerle birlikte Hamitabat köyünü ziyaret etti.Hamitabat köyünde bulunan Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret eden Kaymakam Kaya, sucuk üretimi yapılan tesisi gezerek, tesis hakkında bilgi aldı. Daha sonra köy halkıyla bir araya gelerek sohbet eden Kaya, vatandaşlara istekleri olup olmadığını sordu. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından köy halkına alternatif bitkilerin ekimi konusunda bilgilendirme yapıldı.