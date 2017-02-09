09.02.2017 11:32:20

Kaymakam Karaman, okul müdürleriyle bir araya geldi

Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, ilçedeki okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

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Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, ilçedeki okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Kaymakam Arif Karaman'ın başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, Milli Eğitim Şube müdürleri Ayhan Taşdemir ve Suphi Eser ile merkez ve köy okullarının müdürleri katıldı.Kaymakam Arif Karaman, ilçedeki eğitim öğretim ile ilgili beklentilerini dile getirerek, "Okullarımızda öğretimin yanı sıra çocuklarımıza vereceğimiz eğitimde son derece önemlidir. Eğitimde temel felsefemiz iyi insan yetiştirip, çocuklarımızın terör örgütlerinin eline düşmelerini önlemeliyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde tüm okullarımızı gezerek sorunların tespitini yerinde görerek, eğitim gören çocuklarımızın nitelik bakımından daha iyi noktalara taşınması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.