23.02.2017 18:32:18

Kaymakam Güven'den 'Halk Günü' toplantısı

Selendi Kaymakam Vekili Osman Güven, Manisa'nın Selendi ilçesinde düzenlediği halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Selendi Kaymakam Vekili Osman Güven, Manisa'nın Selendi ilçesinde düzenlediği halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.İlçe Müftülük Toplantı Salonunda yapılan programda, ilçenin genel sorunlarıyla ilgili vatandaşlarla istişarelerde bulunan Kaymakam Osman Güven, sorunların çözümüne ilişkin birim amirleriyle görüştü. Toplantıda, vatandaşları tek tek dinleyen Kaymakam Güven, vatandaşların sorunlarını yerinde görmek ve birlikte çözüm üretmek istediklerini belirterek "Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşabilmeleri ve sorunlarını ilgili kurumlara aktarabilmeleri için devlet ve halk arasında mesafenin olmadığı ve samimi ortamlarda gerçekleştirilen halk toplantıları çok faydalı olmaktadır. Vatandaşlarımıza ve muhtarlarımıza 24 saat hizmet verme anlayışındayız. Toplantı günleri dışında da her zaman hizmete hazırız ve vatandaşlarımıza her zaman kapımız sonuna kadar açık. Biz vatandaşlarımız için buradayız, koltukta oturmak için gelmedik" dedi.