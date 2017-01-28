28.01.2017 14:23:13

Kaymakam Güven'den Halk Eğitim Merkezi'ne ziyaret

Kavak Kaymakamı Osman Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan Şube Müdürü Sabahattin Öner ile birlikte Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.

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Kavak Kaymakamı Osman Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan Şube Müdürü Sabahattin Öner ile birlikte Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Saracaloğlu'ndan çalışmaları, istek ve sorunları hakkında bilgi alan Güven daha sonra çalışma büroları ve sınıflarda incelemelerde bulundu. Kaymakam Güven, meslek edindirme ve Kula turizmini canlandıracak el sanatlarını ve mesleklerin canlandırılmasına yönelik çalışmalarını artırmalarını beklediğini belirterek, Kaymakamlık olarak her zaman eğitime destek verdiğini söyledi.