27.01.2017 16:48:52

Kaymakam Duru, Tekvando Turnuvasına katıldı

Develi Kaymakamı Murat Duru 15 Temmuz şehidi Murat Kocatürk için düzenlenen Tekvando Turnuvasına katıldı.

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Develi Kaymakamı Murat Duru 15 Temmuz şehidi Murat Kocatürk için düzenlenen Tekvando Turnuvasına katıldı.Çevre illerden yaklaşık 150 sporcunun katıldığı turnuvada konuşan Kaymakam Murat Duru, "Turnuvamımıza katkı sağlayan ve bu centilmence sporu Develimizin gecelerine sevdiren spor hocası değerli kardeşim Devali Özben Şimşek 'e, Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar 'a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz'e, Develi Spor Başkanı Ali Kabak 'a, Pazarcılar Dernek Başkanı Aydoğdu Başkan 'a, Şoförler odası Baskanına, Milli Egitim Müdürü Ali Arslan 'a Diriliş Başkanları Kayseri İl Başkanı Mahmut Kılınç'a, Devali Spor Kulübü Başkanı Hadi Türkmen' e, hakemlerimize, sporcularımıza ve emeği geçen herkese en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Cennet vatan toprakları üzerinde ve al yıldızlı al bayrağımız altında Ömer Halisdemir'leri, Murat Kocatürk'leri, Fethi Sekin'leri asla unutmayacağız unutturmayacağız. Onlar Necip Büyük Türk Milletinin gönlünde sonsuza dek yaşayacaktır." diye konuştu.