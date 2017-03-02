02.03.2017 10:44:59

Kaymakam Dündar, ikinci kez muhtarlarla bir araya geldi

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, mahalle muhtarları ve ilçe kurum amirleri ile ikinci kez bir araya geldi.

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Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, mahalle muhtarları ve ilçe kurum amirleri ile ikinci kez bir araya geldi.Sosyal Hizmet Merkezi gösteri salonunda yapılan toplantıya 70 mahalle muhtarının yanı sıra 16 kamu kurum amiri ve Vaski Genel Müdür Yardımcısı Emre Eşme katıldı. Burada bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, "Ben sizleri mesai arkadaşlarımdan ayrı tutmuyorum. Sizler seçilmiş muhtarlarımızsınız. Muhtarlar seçildikten sonra herkesin muhtarı oluyor. Asıl olan vatandaşın sorununu çözmek olmalıdır. Sizler mahallelerinizde vatandaşa yardımcı olacaksınız. Biz de sizlere yardımcı olacağız. Amacımız vatandaşa hizmet etmek olmalıdır. Burada eksiklikler noktasında gerekli notlarımızı aldık. Gerekli çalışmaları yaparak eksiklerin giderilmesi için mücadele vereceğiz. Amacımız daima vatandaşımıza hizmetlerinin en güzelini ulaştırmaktır. Devletimizin tüm kurumları vatandaşımızın hizmetindedir. İmkanlar çerçevesinde ayda bir toplanarak ilçemizin sorunları hakkında konuşacağız' dedi.Toplantı, kaymakamlık tarafından verilen yemekle sona erdi.