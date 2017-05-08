09.05.2017 13:00:29

Kaymakam Dündar'a şükran plaketi

Van'ın Çaldıran Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç, kendilerini Çanakkale ve İstanbul gezisine gönderen Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar'a şükran plaketi takdim etti.

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Van'ın Çaldıran Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç, kendilerini Çanakkale ve İstanbul gezisine gönderen Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar'a şükran plaketi takdim etti.Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından 4 günlük Çanakkale gezisine gönderilen şehit ve gazi yakını 20 kişi, ilçeye geri dündü. İlk olarak Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar'ı makamında ziyaret eden şehit ve gazi yakınları, gezi ile ilgili bilgiler vererek teşekkür ettiler. Burada konuşan Tekin Dündar, ilçede bulunan Şehit ve Gaziler Derneğindeki 20 kişi Çaldıran Belediyesi olarak Çanakkale'ye gönderdiklerini belirtti. Dündar, "Ülke olarak vefa borcumuzun bulunduğu, minnet duygusu duyduğumuz şehit ve gazilerimizin yakınlarını, büyük manevi geçmişi olan Çanakkale şehitliğindeki o güzel atmosferi görmelerini ve yaşamalarını sağladık. Bugüne kadar Çanakkale şehitliğini görmeyen şehit yakınları ve gazilerimize dört günlük gezide Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası, Mecidiye tabyasını, Seyyit Onbaşı, Soğanlıdere, Salgıyeri, Şehitlik Abidesi, Ertuğrul Koyu, Yahya Çavuş ve arkadaşlarının şehit olduğu yeri,57. Alayı ve Conkbayırını ziyaret etme fırsatını sunduk. Oradan da İstanbul'un tarihi yerleri olan Ayasaofya, Topkapı Sarayını ve Sultan Ahmet Camiini görmelerini sağlamamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.Çaldıran Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç ise, dernek olarak Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar'a Çanakkale ve İstanbul'un tarihi yerlerini görmek için müracaatta bulunduklarını belirterek, "Sağ olsunlar bu isteğimizi geri çevirmediler. Bugüne kadar Çanakkale şehitliğini görmeyen şahit yakınları ve gazilerimize böyle bir fırsat sundular. Şehit yakınları ve gazilerimizle gezi dönüşü Kaymakam Dündar'ı makamında ziyaret edip gezi hakkında bilgiler vererek kendilerine şükran plaketi sunduk. Şehit yakınları ve gazilerimize göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı derneğimiz adına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Yapılan konuşmaların ardından Çınarağaç tarafından Kaymakam Dündar'a plaket verildi.