19.02.2017 16:56:39

Kaymakam'dan şehit ailesine ziyaret

Artvin'in Şavşat İlçesi Kaymakamı Mesut Gazi Ambarcı ve eşi Esma Ambarcı, 1985 yılında İzmir'de şehit olan Topçu Çavuş Şinasi Tekin'in Annesi Sevgül Tekin'i ziyaret etti.

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Artvin'in Şavşat İlçesi Kaymakamı Mesut Gazi Ambarcı ve eşi Esma Ambarcı, 1985 yılında İzmir'de şehit olan Topçu Çavuş Şinasi Tekin'in Annesi Sevgül Tekin'i ziyaret etti.Şavşat'ın Maden Köyü'nde yaşayan aileyi ziyaret için köye giden, Kaymakam Mesut Gazi Ambarcı, Şehit Annesi Sevgül Tekin ile bir müddet sohbet ederek, devlet olarak her zaman yanında olduklarını, bir ihtiyacının olduğunda rahatlıkla kendisine ulaşabileceğini dile getirdi.Kaymakam Ambarcı daha sonra köy muhtarı Musa Çimen köy halkıyla buluşarak vatandaşların sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.