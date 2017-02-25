25.02.2017 11:06:23

Kaymakam Çiçekli'ye 65 numaralı forma

Van'ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'ye 65 sırt numaralı forma hediye edildi.

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Van'ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'ye 65 sırt numaralı forma hediye edildi.Edremit Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hakan Gündoğdu, beraberindeki Edremit Belediyespor Kulübü Hentbol Antrenörü Müslüm Karaboğa ve sporcularla Atıf Çiçekli'yi makamında ziyaret etti. Gündoğdu, ilçede yürütülen sportif faaliyetler hakkında Çiçekli'yi bilgilendirerek üzerinde 'Atıf Çiçekli' yazılı 65 numaralı formayı hediye etti.Atıf Çiçekli ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hediye edilen formadan dolayı Gündoğdu ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti.