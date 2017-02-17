18.02.2017 08:33:46

Kaymakam Çelik, sahada çalışıyor

Aydın'ın Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik Yeniköy Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu, sorunlarını dinledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Aydın'ın Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik Yeniköy Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu, sorunlarını dinledi.Mahalle ziyaretine, İlçe Kaymakamı Fırat Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yasin Tiryaki, İlçe Yazı İşleri Müdürü Murat Coşkunçay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Dirik, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür vekili Mutlu Aktaş, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Mustafa Şencan, İlçe Müftüsü Hasan Kırkan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gülay Yıldırım, Yeniköy Mahalle Muhtarı Yalçın Altındiş katıldı.İlk olarak, Yeniköy ilkokulunu ziyaret eden Çelik, derslere girerek öğrencilerle sohbet etti. Sınıflarda öğrencilere sorular soran Kaymakam Çelik, başarılı öğrencilere hediyeler verirken, okul öğretmenleri ile sohbet etti.Daha sonra Yeniköy Mahallesinde muhtarlıkça düzenlenen yerde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Çelik ve beraberindeki heyet, vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri dinlenildi. Vatandaşlardan gelen istek ve talepler, not edilerek ilgili kurumlara talimatlar verildi.Kaymakam Çelik ayrıca mahalledeki yaşlı ve hasta vatandaşları da evlerinde ziyaret etti.