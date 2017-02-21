22.02.2017 08:31:00

Kaymakam Arabacı, Kültür ve Sanat Evini ziyaret etti

Buharkent Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Buharkent'te Engelilerle El Ele Kültür ve Sanat Evine ziyarette bulundu.

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Buharkent Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Buharkent'te Engelilerle El Ele Kültür ve Sanat Evine ziyarette bulundu.Buharkent Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan Engelililerle El Ele Kültür ve Sanat Evini ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle görüştü. Halk Eğitim Müdür vekili Mustafa Koyuncu'nun da hazır bulunduğu ziyarette kurs öğrencileri ve öğretmenleri ile sohbet eden Kaymakam Arabacı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Ardından 3-6 yaş arası Çocuk gelişim Kursunu da ziyaret eden Kaymakam Arabacı, ziyaretlerde kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı kurs yetkililerine ve ilgililere teşekkür etti.