08.05.2017 09:47:33

Kayıp vatandaşı AFAD buldu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde önceki gün kaybolan Alzheimer hastası 76 yaşındaki vatandaş AFAD ekiplerince bulundu.

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde önceki gün kaybolan Alzheimer hastası 76 yaşındaki vatandaş AFAD ekiplerince bulundu.07 Mayıs Pazar günü Ezine ilçesi Mahmudiye köyünde kaybolan 76 yaşındaki Alzheimer hastası olan A.D. isimli vatandaş, için Çanakkale AFAD ve Jandarma ekiplerinden yardım istendi. Ekipler tarafından yürütülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde, 76 yaşındaki vatandaş, aynı gün akşam saatlerinde sağ olarak bulundu. Sağlık durumu iyi olan vatandaş, gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.