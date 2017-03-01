01.03.2017 20:54:50

Kayıp şahıs dere yatağında ölü bulundu

Kastamonu'da 4 gün önce kaybolan kayıp şahıs dere yatağında ölü olarak bulundu.

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Kastamonu'da 4 gün önce kaybolan kayıp şahıs dere yatağında ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolunda Kırcalar mevkisinde çalışan işçiler, dere yatağında yatan bir şahsı gördü. Jandarmaya yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak dere yatağında görülen şahıs üzerinde inceleme yaptı. Jandarmanın yaptığı araştırma sonrasında dere yatağında ölü olarak bulunan şahsın 26 Şubat'tan beri kayıp olarak aranan Turan Alioğlu olduğunu belirledi. Emniyet ve jandarma kaynaklarından kayıp şahsın vesikalık fotoğraflarını karşılaştırarak kimliğinin tespitinin ardından ailesine ulaşan jandarma ekipleri, Turan Alioğlu'nun ailesine ulaştı. Olay yerine gelen Alioğlu'nun yakınları, dere yatağında bulunan şahsın Turan Alioğlu'nun olduğunu teyit etti. Cumhuriyet Savcısı'nın ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Turan Alioğlu'nun cenazesi, otopsi için Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.