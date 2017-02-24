24.02.2017 18:05:34

Kayıp postacıyı arama çalışmalarından bir sonuç çıkmadı

Karaman'da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kaybolan posta dağıtıcısı ile otomobilini bulabilmek için yeniden başlatılan arama çalışmalarından da sonuç çıkmadı.

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Karaman'da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kaybolan posta dağıtıcısı ile otomobilini bulabilmek için yeniden başlatılan arama çalışmalarından da sonuç çıkmadı.Jandarma ve polis eşliğinde Karaman ve Konya AFAD ekiplerince Fisandun ile İbrala barajlarında 4 gün boyunca sonar cihazı ve su altı kamerası bulunan zodyak botla yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bunun üzerine ekipler barajlardaki arama çalışmalarını sonlandırdı.Karaman merkez Ahmet Yesevi Mahallesi'nde oturan ve posta dağıtıcılığı yapan 27 yaşındaki Ahmet Uysal, 15 Ağustos 2016 tarihinde gece yarısı 70 FZ 843 plakalı otomobiliyle evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Oğullarının eve dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen Ahmet Uysal'ın izine rastlanmadı. Baba Ramazan Uysal'ın geçtiğimiz hafta özel bir televizyon kanalında programa katılarak oğlu Ahmet Uysal'ın hala kayıp olduğunu söylemesi üzerine, kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir kişi programa katılarak Ahmet Uysal'ın dövülerek öldürüldükten sonra otomobiliyle baraja atıldığını ileri sürdü. Bu iddianın ardından yeniden arama çalışmaları başlatılmıştı.