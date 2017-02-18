18.02.2017 17:59:54

Kayıp kadın denizden, karadan ve havadan arandı

Samsun'da 3 gündür kayıp olan kadın, polis ve AFAD ekipleri tarafından denizden, karadan ve havadan arandı.

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Samsun'da 3 gündür kayıp olan kadın, polis ve AFAD ekipleri tarafından denizden, karadan ve havadan arandı.Samsun'da 3 gündür kayıp olan emekli polis memuru Mustafa Başköy'ün eşi Fethiye Başköy'ü (65) arama çalışmaları devam ediyor. Daha önce Samsun Limanı'nda ve değişik yerlerde aranan kadın, bugün de Canik ilçesi Belediyeevleri mevkisi Bandırma Vapuru yakınlarındaki sahil kısmında arandı.Unutkanlık ilacı kullandığı belirtilen ve eşi tarafından denize atlayabileceği iddia edilen kadın, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekipleri, kurbağa adamlar ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından arandı. Deniz polisi ve kurbağa adamlar denizde arama yaparken, AFAD ekipleri drone ile havadan tarama yaptı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de MOBESE görüntülerini izlemeye devam ediyor.Bugün yapılan arama çalışmalardan da bir sonuç çıkmadı.