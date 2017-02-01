01.02.2017 16:39:44

Kayıp genç 4 gündür bulunamıyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan genci arama çalışmaları başlatıldı.

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan genci arama çalışmaları başlatıldı.İlçenin Saruhanlar köyünde ikamet eden Hasan Seykan (27), sabah evden çıktı ve bir daha dönmedi. Seykan'dan haber alamayan yakınları aramaya başladı. Aile, aramanın sonuç vermemesi üzerine durumu yetkililere bildirdi. Jandarma Komutanlığı, Kütahya AFAD ekipleri kayıp olan Hasan Seykan'ı arama çalışmaları başlattı. Dört gündür yapılan aramalar sonucunda Seykan'ın izine rastlanmadı. Arama çalışmalarına jandarma iz takip köpekleri ve köylüler de destek veriyor.