25.02.2017 13:32:42

Kayıp gelinin kayınpederi isyan etti: 'Üzerimize yapılan yakıştırmalardan kurtulmak istiyoruz'

İzmir'in Bergama ilçesinde 2 yıldır kayıp olan gelinleri Fatma Odabaş'tan (27) haber alamayan baba Hasan Odabaş (56) ile anne Sarıgül Odabaş (52) töhmet altında kaldıklarını, gelinlerinin biran önce bulunmalarını istedi.

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İzmir'in Bergama ilçesinde 2 yıldır kayıp olan gelinleri Fatma Odabaş'tan (27) haber alamayan baba Hasan Odabaş (56) ile anne Sarıgül Odabaş (52) töhmet altında kaldıklarını, gelinlerinin biran önce bulunmalarını istedi.9 Nisan 2015 tarihinde Bergama'nın Selçuklu Mahallesi'nde eşi Veysel Odabaş'ın (27) ailesiyle birlikte yaşadıkları evde gece yarısı birdenbire ortadan kaybolan 2 kız çocuğu annesi Fatma Odabaş'tan 2 yıldır haber alınamıyor.Nur (4) ve Hilal (2) adında iki torunlarıyla birlikte 2 yıldır büyük üzüntüler yaşadığını söyleyen baba Hasan Odabaş; "Gelinden 2 yıldır haber alamıyoruz. Bu süre zarfında büyük üzüntüler yaşadık. Oğlumun psikolojisi bozuldu. Büyük olan torunum Hilal'de psikolojik tedavi gördü. Tüm bunların yanı sıra birde töhmet altında bırakıldık. Biran önce gelinin bulunmasını ve olayın aydınlatılmasını istiyoruz" dedi.Olayı en başından anlatan baba Hasan Odabaş; "O gün zeytinyağını ucuza sattıkları için eşim ve gelinim ile tartışmıştık. Bu tip tartışmalar her ailede olur. Aynı günün akşamı çocuk ağlamasıyla uyandık. Gelinin odasında olmadığını gördük. 2 yıldır bir daha haber alamadık. Hem başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. Biran önce olayın aydınlatılmasını ve üzerimize atılan karalamalardan kurtulmak istiyoruz. Böylece hem oğlum hem de gelin yeniden yollarını çizerler. Kendilerine yeni bir yaşam kurarlar. Gelin ortaya çıkmayınca boşanamıyorlar" dedi.Anne Sarıgül Odabaş ise "Gelinin kaybolduğu günden bu yana torunlarıma ben bakıyorum. Bir gün bile gelip soran olmadı. Onları çok seviyorum. Kimselere vermek istemiyorum. Ancak gelin kaybolduğu günden bu yana çok sıkıntı çektik. Gelinin biran önce bulunmasını istiyorum. Olay açığa çıksın. Boşansınlar. Sonra herkes kendi yoluna gitsin. Oğlum kendine yeni bir hayat kursun. Yeniden evlensin. Kendisi de meydana çıkınca, oğlumdan ayrılınca evlenmek isteyebilir. Yeniden yuva kurmak isteyebilir. Bu en doğal hakkı" dedi.