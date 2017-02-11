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Kayıp 2 kişiyi PKK'nın öldürdüğü ortaya çıktı
11.02.2017 10:02:52

Kayıp 2 kişiyi PKK'nın öldürdüğü ortaya çıktı

Tunceli’de 5 aydan bu yana kayıp olan 2 vatandaşın PKK’lılartarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "09 Eylül 2016 günü Hozat ilçemiz kırsalında terör örgütü mensuplarınca yola döşenen yüksek miktarda EYP düzeneği sivil bir aracın geçişi esnasında patlatılmış, olay yerinde parçalanmış halde bulunan araçta orman kesimi işiyle iştigal eden 3 özel müteşebbisin bulunduğu ve şahıslardan 1'inin olay yerinde öldüğü tespit edilmişti. Devam eden çalışmalar neticesinde araçta bulunan DNA örneklerinden diğer 2 vatandaşımızın da hayatlarını kaybettiği tespit edilmiştir" denildi.



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