21.02.2017 09:56:29

Kayın Mantarı üreticileri ile toplantı

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri tarafından, kayın mantarı üreticileriyle bilgi alış veriş toplantısı düzenlendi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri tarafından, kayın mantarı üreticileriyle bilgi alış veriş toplantısı düzenlendi.Toplantıda kayın mantarı yetiştiriciliği hakkında üretimden hasat sonuna kadar olan sorunlar konuşuldu ve çözüm önerileri noktasında fikirler alındı. Yetiştiricilik safhalarından ham materyal olan Kompost üretimi ve Misel edinme noktasında neler yapılabileceği hakkında istişarede bulunuldu.Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı ve Gıda ve Yem Şube Müdürü Funda Eylem Özel, Koordinasyon Şube Müdürü Kemal Sulanç ve konu sorumlusu Tekniker Güner Ön ile birlikte 12 üreticinin katıldığı toplantı, dilek ve temenniler ile sona erdi.