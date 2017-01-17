17.01.2017 21:10:21

Kayganlaşan yolda takla attı; 3 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobil içerinde bulunan 3 kişi yaralandı.

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Muğla'nın Milas ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobil içerinde bulunan 3 kişi yaralandı.Milas - Yatağan karayolu Boğa Yokuşu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında; Yatağan istikametinden Milas istikametine doğru seyir halinde olan Erhan Hoşgül idaresindeki 48 EH 264 plakalı otomobil havanın yağışlı olması sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yolun karşı şeridine geçti.Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Erhan Hoşgül ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Tacriye Topbaş ve Cemal Topbaş yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen iki ambulans ile yaralılar 75.Yıl Milas Devlet Hastanesi ile Özel Hastanede tedavi altına alındı.Olay yerine gelen güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.