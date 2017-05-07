08.05.2017 09:24:46

Kaybolmaya yüz tutmuş 4 bin yıllık Mangala oyununu Bursa'da yüzlerce genç aynı anda oynadı

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bilim Şenliği'nde aynı anda mangala oynayan 4 bin öğrenci renkli görüntüler oluşturdu.

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Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bilim Şenliği'nde aynı anda mangala oynayan 4 bin öğrenci renkli görüntüler oluşturdu.Tarihi araştırmalarda Sakalar, Hunlar ve Göktürkler döneminde oynandığı görülen 4 bin yıllık Mangala oyunu unutulmaya yüz tutmuştu. 6.Türk Hava Yolları Bursa Bilim Şenliği'nde yüzlerce çocuk aynı anda düzenlenen turnuvayla stratejik taktik becerisini, öngörü, esneklik, düşünme becerisini ve belleği geliştiren ata oyunu mangala oynadı.Mangala Turnuvası'nın düzenlenmesine öncülük eden Ovaakça Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Yılmaz, "Mangala eski strateji ve zeka oyunudur. Bu oyunun 4 bin yıllık geçmişi var fakat unutulmaya yüz tutmuş. Tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Bu oyun 2 kişiyle birlikte 48 taş ve 12 kuyuda oynanır. Taşların hareketine göre kuralları olan bir oyun, Bu turnuvaya 297 okulumuz katıldı. Bu okullardan 4 bin öğrenci kıyasıya yarıştı. Finale kalan öğrenci 16 maç kazanmayı başardı. Oyun, çocuklarda düşünme ve taktik becerisini geliştiriyor. Bir sonraki hamleyi düşünüp buna göre strateji geliştirme becerisi kazanıyorsunuz. Bu oyunda kimin kazanacağı son saniyeye kadar belli olmaz" dedi.