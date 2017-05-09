09.05.2017 16:00:34

Kayalıklarda mahsur kalan çocukları AFAD kurtardı

Bilecik'te, çıktıkları kayalıklarda mahsur kalan 3 ortaokul öğrencisini AFAD ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Önder Öndersev (14), Buğra Duman (14) ve Hasan Alp Kaya (14), gezmek için Şeyh Edebali Türbesi Yerleşkesi'ndeki kayalıklara çıktı.

Yolda gördükleri yılandan korkan öğrencilerden Duman, dengesini kaybederek düştü ve yaralandı.

Kayalık bölgede, kurtarmak için yanına indikleri yaralı arkadaşlarıyla mahsur kalan öğrenciler, telefonla yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, halatlarla ulaştıkları 3 öğrenciyi kurtardı.

Yaralı Buğra Duman, 112 acil servis ambulansıyla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

