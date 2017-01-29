29.01.2017 20:00:56

Kayaklı Koşu K2 Ligi 1. Ayak Yarışları Sona Erdi

Ağrı'da düzenlenen Kayaklı Koşu K2 Ligi 1. Ayak yarışları sona erdi.

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Ağrı'da düzenlenen Kayaklı Koşu K2 Ligi 1. Ayak yarışları sona erdi.Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2016-2017 sezonu faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu K2 Ligi 1. Ayak yarışları sona erdi. Küpkıran, Eski Harman ve Kumlugeçit sırtlarında düzenlenen ve 2 gün devam eden yarışmada 16 ilden 160 sporcu mücadele etti. Yarışmaları izleyen Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, sporcuları ve antrenörlerini tek tek tebrik etmeyi ihmal etmedi. Hava durumu ve pist şartları sporcuları 1. gün yarışmalarında olduğu gibi 2. gün yarışmalarında da bir hayli zorladı. Yarışmalar yapılan madalya töreni ile sona erdi. Sporcuların madalyalarını; Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Yarışma Kurulu Başkanı Özkan Koyuncu, Tesisler Şube Müdürü Cemil Budak, Kayak İl Temsilcisi Erhan Dursun ve antrenörler takdim etti.