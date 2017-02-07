07.02.2017 16:44:03

Kayak severlere ücretsiz kayak eğitimi verilecek

Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği hafta sonu Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde ücretsiz olarak kayak eğitimi verecek.

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Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği hafta sonu Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde ücretsiz olarak kayak eğitimi verecek.Türkiye'nin en uzun doğal yürüyüş parkurlarına sahip olan Bolu'da kış turizminin gelişmesi için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bolu Belediyesinin destekleri ile doğa yürüyüşü, bisiklet turları gibi birçok faaliyet yürüten Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği, son olarak başvuruda bulunan her vatandaşımıza ücretsiz kayak eğitimi verecek. Gerede'nin Arkut Dağı'nda bulunan kayak merkezinde gerçekleştirilecek eğitimler gün boyu sürecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan eğitime katılmak isteyenlerin www.bolu.bel.tr adresi etkinlik sayfasından ve Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneğinin facebook sayfası üzerinden kayıt yaptırabilirler.