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Kayak şampiyonlarından Dursun'a ziyaret
03.03.2017 07:13:30

Kayak şampiyonlarından Dursun'a ziyaret

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, Türkiye kayak şampiyonu olan Spor Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, Türkiye kayak şampiyonu olan Spor Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.

Uludağ'da düzenlenen "Türkiye Okullararası Kayak Final" müsabakalarına katılan ve birincilikler elde eden Spor Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun'u ziyaret etti. "Türkiye Okullararası Kayak Final" müsabakalarında Serbest ve Klasik Stilde Yusuf Keser Türkiye birincisi olurken, Spor Lisesi takım halinde erkeklerde Türkiye birincisi oldu. Bayanlar Serbest Stilde Merah Girgin ile Klasik Stilde Fatma Kocaer Türkiye üçüncüsü oldu. Klasik Stilde Mehmet Türün Türkiye dördüncülüğü elde ederken, kızlarda Kayaklı Serbest Stilde Fatma Yavuz Türkiye beşinci oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, Türkiye kayak şampiyonu olan Spor Lisesi öğrencileri, okul müdürü Murat Demir ve öğretmenlerin gözetiminde makamında kabul etti. Başarılı sporcuları tebrik eden Dursun, Okul Müdürü Murat Demir'den spor faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra öğrencilerle bir süre sohbet eden Dursun, " Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasında Ağrı'yı iyi temsil ettiğiniz ve Türkiye Şampiyonluğu getirdiğiniz için size teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim"dedi.
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