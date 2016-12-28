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28.12.2016 10:41:51
Kayak merkezlerinde son durum
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TÜRKİYE İLE RUSYA ATEŞKES ÖNERİSİNDE ANLAŞTI
SGK personel alıyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 41 sözleşmeli personel alımı yapacağını DBB'nin resmi internet sitesinden yayımladığı ilanla duyurdu.
28.12.2016 10:42:11
KOSGEB destek şartlarını değiştirdi
KOSGEB'in destekleri ile ilgili programın yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.
28.12.2016 10:27:06
Tunus'ta etnik ayrımcılık tartışmaları şiddetleniyor
Kongolu iki öğrencinin bıçaklı saldırıya uğramasının ardından Tunus'ta ırkçılık tartışmaları gündeme geldi
28.12.2016 10:19:31
Kilis'e askeri araç sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'ye komşu Kilis'e askeri araç sevkiyatı yapıldı.
28.12.2016 10:07:50
'Dokuzuncu gezegen'de kar mücadelesi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde, kar yağışı nedeniyle iki gündür kapalı olan 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi ulaşıma açıldı.
28.12.2016 09:56:26
Sosyal medya alışverişlerine dikkat
TÜDER Genel Başkanı Küçük, 'Sosyal medya hesabı üzerindeki satış yapanlardan uzak durun.' uyarısı yaptı.
28.12.2016 09:48:45
Bursa'da FETÖ soruşturması
Aralarında kapatılan Orhangazi Üniversitesinde görev yapmış akademisyenlerin de bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi.
28.12.2016 09:40:44
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TİMETÜRK
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Mut'ta FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden
DBP'li Van Büyükşehir Belediyesi'nde billboard yolsuz
(Özel) Halk otobüsünü böyle çaldılar
Ana sınıfı öğrencileri ve velilere, ilkokul yaşamı an
THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı
Ameliyat sonrası hayatı karardı
Fenerbahçe ile Olympiakos arasında 11. randevu
Gözü yaşlı baba, çocuklarını ve eşini arıyor
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