17.02.2017 20:23:43

Kayak merkezinde 200 kişi mahsur kaldı

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi'ne kayak yapmaya giden yaklaşık 200 kişi, dönüşte tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.

Çoğunluğu Diyarbakır'dan olmak üzere, Siverek'e 45 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ Kayak Merkezi'ne, kayak yapmaya giden yaklaşık 200 kişilik grup, dönüşte kar ve tipi nedeniyle kapanan karayolunda mahsur kaldı.

Otobüslerde bekleyen çoğunluğu çocuklardan oluşan grup, telefonla yardım istedi.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Çocuklarının mahsur kaldığını öğrenen ailelerin endişeli bekleyişi devam ederken, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, bölgeye jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleriyle birlikte iş makineleri sevk edildiğini açıkladı.

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