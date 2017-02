04.02.2017 23:39:03

Kayak kursunu horonla bitirdiler

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana dağında bulunan Gümüşkayak merkezinde yarıyıl tatilinde kayak öğrenen gençler, zirveden Türk bayraklı ve meşaleli iniş yaptıktan sonra horon oynayarak kursu tamamladı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana dağında bulunan Gümüşkayak merkezinde yarıyıl tatilinde kayak öğrenen gençler, zirveden Türk bayraklı ve meşaleli iniş yaptıktan sonra horon oynayarak kursu tamamladı.Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen yarıyıl tatili kayak kursu tamamlandı. Kursa katılan 100 genç öğrenci kayak yapmayı öğrenirken, bunu da zirveden hem Türk bayraklı hem de meşaleli gerçekleştirdikleri inişle ispat etti.Akşam saatlerinde gerçekleşen programda "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak 2 kez başarılı iniş yapan genç sporcular, hem kayak öğrenmeyi hem de kursun bitimini kemençe eşliğinde çalan müzikle birlikte horon oynayarak çıkardı.Bazı sporcuların kayakla horon oynadığı eğlence soğuk havaya rağmen uzun süre devam ederken, aileler de çocuklarının bu mutlu gününde sevinçlerine ortak olarak bu anları ölümsüzleştirdi.Son 5 yılda düzenledikleri kurslarla bin civarında kayak sporcusu yetiştirdiklerini ifade eden Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, yarıyıl tatilinin ilk gününde başlayan kursa 6-14 yaş arası yaklaşık 100 öğrencinin katıldığını söyledi.Sömestr tatilinde hiç kayak bilmeyen çocukları kayakla buluşturma ve tarihi Zigana zirvesinden bayrak ve meşaleyle inecek kadar kayağı öğretmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Aslan, "Bizde kayak pistlerinde varız, kayakla karda iz bırakmak isteyen tüm kardeşlerimize kayak öğretmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Başta bize yardımını esirgemeyen Vali Okay Memiş'e, Belediye Başkanı Ercan Çimen'e, bu tesisleri işleten işletmeci kardeşlerimize, çocuklarımızı temelden alıp zirveden iniş yapmasını sağlayan milli sporcularımıza, İl temsilcimiz Erkan Yurttaş'a çocuklarımızla bir fiil ilgilenerek, bu çocukların kayak öğrenmesine emek harcadıkları için teşekkür ediyorum. Ayrıca kayak kampının dününden başlayıp bugüne gelmesinde emeği olan kurum çalışanlarımın tamamına teşekkür ediyorum" dedi.Vali Memiş kızakla kaydıMeşaleli iniş öncesinde gün içerisinde kayak kampını ziyaret eden Vali Okay Memiş ise ailesiyle birlikte geldiği Zigana Gümüşkayak Kayak tesislerinde kızakla kayak yaptı. Genç sporcularla sohbet ettikten sonra kızağını alarak birkaç kez pistte kayan Vali Memiş'e çocukları ve kurum müdürleri de eşlik etti.