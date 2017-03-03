03.03.2017 17:15:34

Kavga sonrası kulübünden oldu

Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Stuttgart, salı gecesi bar çıkışı kavgaya karışan Kevin Grosskreutz'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Stuttgart, Kevin Grosskreutz'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, salı gecesi bar çıkışı kavgaya karışan 28 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle konunun ele alındığı bildirildi.

Grosskreutz'un hatalı davranışını kabul ettiği ve özür dileyerek üzüntülerini dile getirdiği vurgulanan açıklamada, karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği ifade edildi.

Grosskreutz, düzenlenen basın toplantısında, yaşananların ardından endişe duyan ailesi ve arkadaşlarından özür dileyerek, "Benim için çok daha önemlisi tüm çalışanlara, takıma ve taraftara tüm kalbimle teşekkür etmem. Elimden geleni yaptım. Kulübe aidiyet duydum ve bunu ikinci lige düştüğümüzde de ifade ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Gözyaşlarını tutamayan Grosskreutz, sakinleşmek istediğini anlatarak, "Şimdilik, profesyonel futbolla herhangi bir ilişkim olmasını istemiyorum." dedi.

Geçen sezon başında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'dan 1,5 milyon avro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Grosskreutz'un, FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi'nde yaşanan imza problemi nedeniyle lisansı çıkartılamamış, 28 yaşındaki oyuncu sezonun ilk yarısında hiçbir resmi karşılaşmada forma giyememişti.