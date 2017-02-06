06.02.2017 13:22:09

Kavaklı Hemzemin Geçidi açıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Mersin-Adana arasında hızlı tren projesi kapsamında kent merkezinde gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle yaklaşık 2 ay önce kapanan Kavaklı Hemzemin Geçidi yanına, yeni bir geçit açıldı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, Mersin-Adana arasında hızlı tren projesi kapsamında kent merkezinde gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle yaklaşık 2 ay önce kapanan Kavaklı Hemzemin Geçidi yanına, yeni bir geçit açıldı.Battı-çıktı yapılacak olan Kavaklı Hemzemin Geçidinin kapanması nedeniyle özellikle akşam saatlerinde kent trafiğinde büyük sıkıntı yaşanıyordu.Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine, TCDD Genel Müdürlüğü yetkilileri ile görüştüklerini belirterek, söz konusu bölgede geçici olarak da olsa bir çözüm için harekete geçtiklerini ifade etti.Yaşanan trafik yoğunluğu, hemzemin geçidin açılmasıyla rahatladı.