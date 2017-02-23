23.02.2017 10:18:36

Kavaklı Hasan Doğan Stadı yeni yüzüne kavuşuyor

Kavaklı'da bulunan Hasan Doğan Futbol Stadı'nı baştan sona yenileyen Beylikdüzü Belediyesi, yaklaşık 3 bin 500 kişilik seyirci kapasiteli bir kapalı tribün yapıyor. 1'inci etap çalışmaları kapsamında tribün rehabilitasyonunun ise Mayıs ayında tamamlanması hedefleniyor.

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Kavaklı'da bulunan Hasan Doğan Futbol Stadı'nı baştan sona yenileyen Beylikdüzü Belediyesi, yaklaşık 3 bin 500 kişilik seyirci kapasiteli bir kapalı tribün yapıyor. 1'inci etap çalışmaları kapsamında tribün rehabilitasyonunun ise Mayıs ayında tamamlanması hedefleniyor.Spor dallarına olan yatırımları ile dikkat çeken Beylikdüzü Belediyesi, ilçede birçok spor türüne destek veriyor. Konforlu ve yeterli bir alt yapı için Kavaklı'da bulunan Hasan Doğan Stadı'nı tribün rehabilitasyonu kapsamında yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü, kompleksin 1. etabını Mayıs ayında tamamlamayı hedefliyor. Heyecanlı müsabakaların ve futbol antrenmanlarının yapılacağı, çok sayıda gencin yetişeceği stat, yaklaşık 3 bin 500 kişi seyirci kapasitesine sahip olacak. 800 metrekarelik bir alan üzerinde yer alan statta 2 teknik oda ile 2 hakem odası ile 6 soyunma odası bulunacak. Hasan Doğan Stadı'nın 2'nci etabına ise en kısa sürede başlanacak. 2. etap kapsamında bin 200 metrekare olması planlanan bir sağlık ocağı yapılacak ve alanda çeşitli dükkanlara yer verilecek."Spor yatırımları Beylikdüzü'ne değer katıyor"Belli aralıklarla bölgeyi inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sporun ilçe için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Beylikdüzü'nde spor alanında bir tesisleşme çabamız mevcut. Spor dallarının kolaylıkla uygulanabilir olmasını istiyoruz, çocuklarımızın geleceğe hazırlanacağı ortamları onlara sunmamız gerek. Spor için yaptığımız yatırımlarla Beylikdüzü daha da değerleniyor. Örneğin Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü ile İstanbulspor Beylikdüzü Basketbol Takımı ilçemizi gururla temsil ediyor" şeklinde konuştu.