17.02.2017 14:46:45

Kavak'ta karla mücadele çalışmaları

Samsun'un Kavak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollara belediye ekipleri anında müdahale ediyor.

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Samsun'un Kavak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollara belediye ekipleri anında müdahale ediyor.Yoğun kar yağışının başlaması ile birlikte ekipler ile kriz masası oluşturan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yaptıkları çalışma ile mahallelerin yüzde 90'ının yollarını ulaşıma açtıklarını belirtti. Sarıcaoğlu, "Belediyemize bağlı toplamda 159 mahalle bulunuyor. Bu mahallelerin kardan kapanan yollarını bir anda açmak için ekibimiz ile geliştirdiğimiz strateji sayesinde ekipler sahaya çıktığı andan itibaren kardan kapanan yolların yüzde 90'ı aynı anda açılıyor. Ekibimiz 7/24 saat esasına göre çalışmalar yürüttüğü için hiçbir mahallemiz mağdur durumda kalmıyor. Amacımız doğanın bize sunduğu bu güzelliği insanlarımızın tadını çıkarmalarını sağlamak. Çalışmalarımız kesintisiz devam edecek. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak" dedi.Yoğun kar yağışının ilçede devam ettiği süre boyunca ekiplerin sürekli sahada olacağını vurgulayan Sarıcaoğlu, "Belediyemiz yeterli ekip ve donanıma sahip. Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.