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Katolik Kilisesi'nin başı cinsel istismarla dertte
11.02.2017 16:07:54

Katolik Kilisesi'nin başı cinsel istismarla dertte

Avustralya'da binlerce çocuğun kiliselerde cinsel istismara uğradığına yönelik rapor, geçmiş yıllarda Katolik Kilisesi'ndeki din adamlarının karıştığı birçok olayı hatırlattı.

Katolik Kilisesi lideri Papa Franciscus'un da varlığını kabul ettiği birçok olayda son yıllarda çok sayıda din adamının, sayıları on binleri bulan küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğuna dair pek çok rapor ve araştırma yayımlandı.

Bu konudaki son rapor bu hafta Avustralya'daki Katolik kiliselerde çocuklara yönelik cinsel tacizleri araştırmak için kurulan Kraliyet Komisyonu tarafından açıklandı. Komisyon, 1950-2015 döneminde ülke genelinde Katolik kiliselerde görev yapan rahiplerin yüzde 7'sini, çocuklara cinsel istismarda bulunmakla suçladı.

Avustralya'da 1980-2015 yıllarında 4 bin 444 çocuğun cinsel istismara uğradığına işaret eden Komisyon, taciz vakalarının ortaya çıkmasının yaklaşık 33 yıl sürdüğünü bildirdi. Tacize uğradığı belirlenen 4 bin 444 çocuktan kızların yaş ortalamasının 10,5, erkek çocukların ise 11,5 olduğu kaydedildi.

PAPA: 50 DİN ADAMINDAN BİRİ PEDOFİL 

Kiliselerin cinsel istismar olaylarıyla anıldığı birçok olayda din adamlarının korunduğu, olayların üstünün örtüldüğü iddia edildi. Ancak bazı olaylarda din adamları kiliseden uzaklaştırıldı.

Katolik dünyasının lideri Papa Franciscus da 2014'te verdiği bir röportajda, bazı din adamlarının çocuk istismarına karıştığını kabul etmişti. Papa, İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği röportajda, Katolik Kilisesi'ndeki her 50 din adamından birinin pedofil olduğunu söylemişti.

Dünya genelinde kiliseye bağlı yaklaşık 414 bin din adamı bulunuyor. Papa'nın sözünü ettiği yüzde 2'lik oran yaklaşık 8 bin kişiye karşılık geliyor.

KATOLİK RAHİPLERİN YÜZDE 1 İLE YÜZDE 5'İ 

Vatikan'ın BM Temsilcisi Başpiskopos Silvano Tomasi de benzer bir oran vererek Katolik Kilisesi'ne bağlı din adamlarının karıştığı cinsel istismar olaylarını doğrulamıştı.

Tomasi, 2004 ile 2014 arasında Vatikan'a 3 bin 400 çocuk istismarı vakası rapor edildiğini, bu çerçevede Vatikan'ın 848 papazı görevden aldığını, 2 bin 572 papaza da hayat boyu kefaret cezası verildiğini açıklamıştı.

Tomasi, "Son 50 yılda Katolik rahiplerin yüzde 1 ile yüzde 5'inin cinsel istismar vakalarına karıştığını biliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Katolik Kilisesi'ne bağlı din adamlarının karıştığı cinsel istismar olaylarını araştıran ABD'nin John Jay Enstitüsünün 1950 ile 2002 arasına yönelik incelemesinden de çarpıcı sonuçlar çıkmıştı. Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarlarıyla ilgili 2004 yılı raporunda, din adamlarının istismar ettiği çocukların çoğunlukla erkek ve bunların yüzde 85'inin 8 ila 10 yaşında olduğu belirtilmişti.

OSCAR ÖDÜLLÜ FİLME KONU OLDU

Katolik Kilisesi'nin dünyanın birçok ülkesinde yüzbinlerce din adamı bulunuyor. Birçok ülkede de özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka basına yansıyor.

Bunlardan en çok bilineni ve filmlere de konu olanı ABD'de yaşandı. Geçen yıl en iyi film dalında Oscar ödülü kazanan “Spotlight” filminde de aktarılan 2002'deki olayda Boston Globe gazetesi, çok sayıda çocuğun yıllarca din adamlarının istismarına maruz kaldığını ortaya çıkardı.

Gazetenin yarattığı etki üzere 2004 yılında rahiplerin çocuklara karşı cinsel istismarları hakkında rapor yayımlandı. ABD Piskoposlar Konferansının yaptırdığı araştırmada, ABD'de 1950 ile 2002 arasında 10 bin 667 çocuğun 4 bin 392 rahip tarafından cinsel tacize uğradığı açıklandı. Rapora göre, mağdurların büyük çoğunluğu 11-17 yaş aralığındaki erkek çocuklardan oluşuyordu.

ALMANYA'DA YÜZLERCE VAKA 

Çok konuşulan olaylardan bazıları da Almanya'da görüldü. Almanya'da 2010'da Katolik Kilisesi'nin tarihi korolarından “Regensburger Domspatzen" ile kilisenin okulunda papaz ve öğretmenlerin 422 çocuğa yıllarca cinsel tacizde bulunduğu, şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Dava sürecinde 13 papaz cinsel istismar nedeniyle mahkum edildi.

Almanya'nın Haren şehrinde 1996 yılında bir Katolik rahibin 227 cinsel istismar vakası ortaya çıktı. Hapis cezasına çarptırılan rahip şartlı tahliye edildi ve para cezasına mahkum edildi.

Krefeld şehrinde 2002'de pedofil ağına mensup bir rahip, 1990'lı yıllarda çocuklara istismarlarda bulunduğunun ortaya çıkması üzerine yargılanarak 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bamberg şehrinde, 2008'de bir Katolik erkek yatılı okulundaki rahibin 1978-1984 yılları arasında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Rahibe karşı açılan dava ise zaman aşımı sebebiyle düştü. Kilise, 2012 yılında rahibi emekli yaparak görevinden aldı.

Almanya'da 2010'da açıklanan bir raporda ise 15 papazın en az 100 çocuğa şiddet uyguladığı ve istismarda bulunduğu belirtildi. Aynı yıl Augsburg bölgesinde 1946-2003 arasında meydana gelen 34 cinsel istismar vakası, Münih ve Freising bölgesinde 159 rahibin 1945 ve 2009 arasındaki 365 cinsel istismarı gün yüzüne çıktı.

İRLANDA'DA ÜSTÜ ÖRTÜLMÜŞ 

İrlanda'da ise 2009'da yayımlanan bir raporda, 1975-2004 arasında Dublin başpiskoposunun yönetimi altındaki bölgelerde çocuk istismarı vakalarının kilise yetkilileri tarafından gizlendiği ifade edildi.

Raporda, yaklaşık 40 yıllık dönemde 100'den fazla papazın çocuklara karşı cinsel istismar ile suçlandığı, binlerce çocuğun "sıklıkla ve ritüel haline gelmiş" şekilde istismara uğradığı kaydedildi.

İrlanda Ulusal Çocukları Koruma Kurulunun 2016 raporuna göre, 1975 yılından beri çocuklara karşı cinsel istismarda bulunduğu düşünülen 325 zanlıdan sadece 9'u tutuklandı. Aynı kurulun bir başka araştırmasında, cinsel istismarla suçlanan 101 zanlının 49'unun öldüğü, 34'ünün hala papaz olarak görevine devam ettiği ve sadece 18'inin papazlığı bıraktığı belirtildi. Bu zanlılar toplamda 432 ayrı istismar vakasıyla suçlandı.

BELÇİKA'DA İNTİHARLAR

Belçika'da ise polis, küçük yaştakilere cinsel istismar davası kapsamında Katolik Kilisesi'nin Anvers, Hasselt ve Mechelen kentlerindeki merkezlerini bastı.

Ülkede 1960-1980 döneminde 500 civarında çocuğa cinsel istismar iddialarını soruşturan federal savcılık cinsel istismarlarda Katolik Kilisesi'nin oynadığı muhtemel rolü araştırıyordu. Kilise yetkilileri, daha önce ölmüş bazı papazlara ait dosyaları savcılığa teslim ettiklerini açıkladı.

Yine Belçika'da 2010 yılında yayımlanan bir araştırmada, Katolik Kilisesi rahiplerinin 1950 ila 1980 yıllarında en az 475 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtildi. Kurbanların 10 ila 14 yaş aralığında ve üçte birinin kız olduğu belirtildi. Kurbanlardan 13'ünün intihar ettiği 6'sının ise intihar teşebbüsünde bulunduğu vurgulandı.

Bunların dışında Fransa, Çekya, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra bazı Afrika ülkelerinde de benzer pek çok vaka basına yansıdı. Bu olayların kimisinde suçlanan din adamları çeşitli hapis cezalarına çarptırılırken kimi olayların üstünün örtüldüğü eleştirileri getirildi.

BAŞPİSKOPOS YARGILANDI

Vatikan'ın Dominik Cumhuriyeti'ndeki temsilcisi ve diplomatı kabul edilen Başpiskopos Jozef Wesolowski Ağustos 2013'te çocuk istismarı suçundan görevinden alındı. Polonya kökenli başpiskoposun bilgisayarında 100 bin adet çocuk pornosu verisi çıktı.

Wesolowski'ye 7 çocuğa da cinsel istismarda bulunduğu suçlaması yöneltildi. Wesolowski, çocuk istismarı suçlamasıyla Vatikan'da mahkeme önüne çıkan ilk ve en üst düzey kilise temsilcisi oldu.

Başpiskopos Wesolowski, ev hapsindeyken Vatikan'daki evinde ölü bulundu. Ölümünün doğal yollardan kaynaklandığı açıklandı.

BM'NİN VATİKAN RAPORU

Birleşmiş Milletler (BM) de Katolik Kilisesi görevlilerinin çocuk istismarları hakkında 2014't bir rapor yayımladı.

BM Çocuk Hakları Komitesi, çocuk istismarında bulunmakla suçlanan bütün rahiplerin Vatikan tarafından derhal görevden uzaklaştırılması gerektiğini belirtti.

Komite, Vatikan'ı aldığı sistematik kararlar nedeniyle geçen 10 yılda papazlara, on binlerce çocuğa tecavüz ve tacizde bulunma ortamı sağladığı suçlamasını getirdi.

Vatikan ise 2014 yılının ocak ayında 400 papazın önceki iki yılda çocuklara cinsel istismar suçlaması nedeniyle eski Papa 16. Benediktus tarafından papazlık görevinden çıkarıldığını kabul etti.

Ancak kiliseye yönelik eleştirilerde bu sayının çok daha fazla olması gerektiği dile getirildi.



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