17.07.2017 09:24:30
Katliam gibi kaza: 16 ölü, 27 yaralı!
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hindu hacıları taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.
Emniyet yetkilisi S.P. Vaid, yaptığı açıklamada, Himalayalar'daki bir türbeyi ziyarete giden Hindu hacıları taşıyan otobüsün yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandığını belirtti.
Kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 19'u ağır 27 kişinin de yaralandığını ifade eden Vaid, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.