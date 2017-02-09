09.02.2017 09:58:35

Katip Çelebi Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda aralarında Katip Çelebi Üniversitesinde öğretim görevlileri

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İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda aralarında Katip Çelebi Üniversitesinde öğretim görevlilerinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından 4 ayrı ilde eş zamanlı olarak Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) operasyon düzenlendi. İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi'ne yönelik olarak yapılan 3. dalga operasyonda aralarında Tıp Fakültesi Dekanı M.A.M.'nin de bulunduğu 8 kişi, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve doktor kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere Mali Şube Müdürlüğü'nün Yeşilyurt'da bulunan hizmet binasına götürüldü.