25.07.2017 21:45:11

Katarlı sanatçıdan Erdoğan'a ay yıldızlı teşekkür

Katarlı grafik sanatçısı Ghada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretine teşekkür etmek için ay yıldızlı Arapça 'Reis, lider' yazılı grafik çalışması yaparak sosyal paylaşım sitesi hesabında paylaştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti basında geniş yer bulurken, Katarlı sanatçılar da ziyarete kayıtsız kalmadı. Ghada isimli grafik sanatçısı, Erdoğan'ın Katar ziyareti anısına ay yıldızlı bir grafik çalışması yaptı. Arapça "Al Zaeem" Türkçe manasıyla "Reis, lider" yazan sanatçı, ay yıldızlı figürle süslediği çalışmayı sosyal paylaşım sitesi hesabından paylaştı. Sanatçının bu çalışması, Katarlı vatandaşların Türkiye'ye karşı olumlu bakış açısını gözler önüne serdi.