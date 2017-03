01.03.2017 14:50:18

Katarakt hastalarına müjde

Türkiye'de A sınıfı hizmet sunan 12 göz merkezden biri olan Urartu Göz Merkezinde, 'Multifocal (Uzak-Yakın) lens' teknolojisi ile uygulanan premium lensler, katarakt hastalarına hem yakın hem orta hem de uzak mesafeyi gözlük kullanmadan görme imkânı sağlıyor.

Açıklamalarda bulunan Urartu Göz Merkezi Başhekimi Op. Dr. Atilla Yazıcıoğlu, bölgede sadece kendi kliniklerinde uygulanabilen Multifocal (Uzak-Yakın) lens teknolojisi ile katarakt hastalarının gözlük kullanamadan tek premium lens ile hem yakını hem orta mesafeyi hem de uzağı net görmelerinin mümkün olduğunu söyledi. Kataraktı; gözün içerisinde bulunan doğal merceğin saydamlığını kaybetmesine bağlı olarak yaşanan görme azalması şeklinde tanımlayan Op. Dr. Atilla Yazıcıoğlu, "Katarak, yüzde 90'ın üzerinde bir oranla ilerleyen yaşa bağlı olarak ortaya çıkan, ancak bebekler dahi her yaş grubunda görülebilen bir göz rahatsızlığıdır. Dışarıdan gelen ışınların net görülebilmesi için önce gözümüzün ön kısmında yer alan kornea, daha sonra gözümüzün içerisinde bulunan lens tabakasında kırılması gerekir. Normal şartlarda bu iki tabaka da saydam yapıdadır. Saydamlığını kaybeden lens opaklaşır ve buzlu can gibi olur, bu da hastanın görme oranını düşürür. Dünyada tedavi edilebilen körlük nedenlerinin başında gelmektedir" dedi.Kataraktı tetikleyen faktörlerKatarakt hastalığının özel bir sebebi olmadığını, ancak çevresel etkenler başta olmak üzere birçok faktörün burada rol oynadığını belirten Yazıcıoğlu, "Beslenme, özellikle C vitamini eksikliği, ortrabiyole ışınlarına maruz kalma, yaş gibi birçok faktör bu hastalıkta rol oynamaktadır. Hastalarımız genelde bu lensin matlaşmasına bağlı olarak uzak ve yakını görmede şikâyet ederler. Fakat buradaki en önemli etken yaşlılıktır. Bunun dışında da bu hastalığı tetikleyen kazalar, göz ameliyatları, şeker ve göz tansiyonu gibi hastalıklarda ikincil etki oluşturabilmektedir. Burada görme yavaş yavaş azalır ve ışığa karşı hassasiyet meydana gelir. Çift görme, okuma zorluğu, renklerin soluk görünmesi gibi durumlarda ameliyat önerilir" şeklinde konuşu."Tek lensle hem uzağı hem orta mesafeyi hem de yakını görebilirsiniz"Urartu Göz Merkezinde uygulanan 'Multifocal (Uzak-Yakın) lens' teknolojisinden de söz eden Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:"Urartu Göz Merkezi olarak ilimize getirdiğimiz bir yenilik de göz içerisine Multifocal dediğimiz ve hem yakın hem orta hem de uzak mesafeyi net gösteren lens uygulamalarıdır. Normalde katarakt ameliyatından sonra kullanılan lenslerin çoğu sadece uzağı görmelerini sağlar, hastalar yakını görmek için ayrıca gözlük kullanmak zorunda kalıyorlar. Burada kullandığımız premium lensleri dileyen hastalarımıza uygulamaktayız. Ameliyat tekniği birebir aynıdır. Sadece gözün içerisine koyduğumuz lensin özellikleri farklıdır. Bu sayede hastalarımız tek lensle hem yakını hem ara mesafeyi hem de uzağı net görebilmektedir. Ameliyat süremiz yaklaşık olarak 10-15 dakikadır. Burada yaş farkı gözetmeksizin bütün hastalarımıza uygulayabilmekteyiz."