01.08.2017 14:13:47

Katar. Türkiye ile Körfez'de ortak deniz tatbikatı icra edeceğiz!

Katar'ın bölgedeki terörle mücadele işbirliği kapsamında Körfez'de Türkiye ile ortak deniz tatbikatı icra edeceği açıklandı.

Katar Savunma Bakanlığı, Türk fırkateyni TCG Gökova'nın tatbikata katılmak üzere Katar'ın Hamad limanına demirlediğini açıkladı ancak tatbikatın tarihlerine ilişkin bir bilgi verilmedi.

Doha merkezli Al-Sharq gazetesine göre, ortak deniz tatbikatının iki ülke arasındak askeri işbirliği ve iki başkentin terörle mücadele konusundaki işbirliği çerçevesinde gerçekleşeceğini belirtirken "Türkiye'nin en gelişmiş askeri gemisinin de tatbikata katılacağı" da kaydedildi.

Haberi aktaran İran'ın Press TV kanalı ise "tatbikatın, Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) terörü destekleme suçlaması ile Katar'a diplomatik ambargo uyguladıklarını bir dönemde icra edileceğine" dikkat çekti.

Press TV, Katar ile ilişkileri kesen ülkelerin Doha'dan talepleri arasında "El Cezire kanalının kapatılması, İran ile işbirliği düzeyinin azaltılması ve Mısır'daki Müslüman Kardeşler ile bağlara son verilmesi gibi talepleri içerdiğini" anlattı.

Katar'ın ise bu talepleri "makul olmadığı" gerekçesiyle karşılamayı reddettiğini anımsatan Press TV "Türkiye, Katar'ın komşularının bazılarınca tecrit edilmesinden sonra Katar'a destek işaretini verdi ve Körfez'deki ülkeye gıda yardımını gönderdi" ifadelerini kullandı.