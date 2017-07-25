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Katar terör listesini yeniledi
Katar terör listesini yeniledi
25.07.2017 14:33:56

Katar terör listesini yeniledi

Körfez ülkeleri, Katarlı yetkili makamlarla 'doğrudan ya da dolaylı bağlantılı olduğunu' öne sürdükleri dokuz vakıf ve medya kuruluşu ile dokuz şahıstan oluşan bir 'terör kara listesi' hazırladı.

Suudi resmi haber ajansından yayınlanan yazılı açıklamada, "Katarlı makamların gerekli adımları atmalarını ve terör örgütleri ile teröristleri yargılamalarını bekliyoruz" denildi.

Söz konusu listeyi oluşturan ülkeler, 5 Haziran tarihinde Katar'la diplomatik ilişkilerini kesti ve boykot uygulamaya başladı. Bu gelişmeler, Körfez bölgesinde yıllardır yaşanan en derin diplomatik kriz olarak görülüyor.

Hazırlanan "kara listede", üçü Yemen, altısı da Libya merkezli dokuz kuruluş yer alıyor. Bu kuruluşların "El Kaide ile bağlantısı" olduğu iddia ediliyor.

Listede ayrıca üç Katar, üç Yemen, iki Libya ve bir de Kuveyt vatandaşı bulunuyor. Bu kişilerin de "Suriye'de El Nusra Cephesi ve diğer terör örgütlerine destek bulmak için bağış toplama kampanyaları" düzenlediği öne sürülüyor.

Bu dört Arap ülkesi, ilişkilerin normale dönmesi için aralarında Al Jazeera kanalının ve Türkiye'nin askeri üssünün kapatılması da dahil 13 maddeden oluşan bir talep listesi sunmuştu.

Ancak bu talepler, Katar tarafından reddedildi. ABD'den de son dönemde Katar'a destek veren açıklamaların sayısını artarken, Arap ülkeleri taleplerin de ısrarcı olmayacaklarının sinyallerini vermişti.


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